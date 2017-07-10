Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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Москва, 10 июля. Российская сторона зафиксировала два нарушения режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии за прошедшие сутки. Турецкие наблюдатели заявили о четырех случаях стрельбы, о чем сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Согласно приведенным данным, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали нарушения в провинциях Алеппо — одно и Латакия — одно. Турецкая сторона зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Дамаск — два, Хама — одно и Латакия — одно.

В сообщении ведомства отмечается, что в районах, контролируемых боевиками «Исламского государства»* (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусры»* (террористический группировки, запрещенные в России), установлены основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия.

* Организация запрещена на территории РФ.