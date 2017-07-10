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Не платили с марта: штаб Навального в Москве выселили за огромные долги
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    Не платили с марта: штаб Навального в Москве выселили за огромные долги

    11:08  10 Июля 2017
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    Не платили с марта: штаб Навального в Москве выселили за огромные долги

    Москва, 10 июля. Представители компании «Балчуг эстейт» рассказали об ущербе, который был им нанесен арендаторами во время функционирования в принадлежащем компании помещении «предвыборного штаба» популярного блогера Алексея Навального. Как сообщили в компании, поводом для выселения штаба стали огромные долги арендатора — немалая сумма арендной платы не вносилась с марта.

    «Они заплатили только за первый месяц, за март. Далее платежи не поступали. В результате собственники недополучили около один млн рублей», — сообщили Life.ru представители собственника недвижимости. 

    Не платили с марта: штаб Навального в Москве выселили за огромные долги

    Собственники с удивлением выяснили, что арендатор, фирма «Паритет МГ», сдала большую часть помещений под штаб блогера всего за два дня до окончания срока аренды, даже не предупредив собственника — а сотрудники штаба решительно отказались покидать помещение по требованию владельца.

    Кроме того, оказалось, что арендатор без какого-либо снес часть капитальной стены и сделал врезку в трубопровод. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела по статье за самоуправство и последующему выселению штаба Навального сотрудниками полиции. Общую сумму ущерба собственники помещения оценивают в 2,44 млн рублей.

    Автор: Валентин Меликов
    #навальный
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