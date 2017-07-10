В России создан прототип смартфона на двух операционных системах
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Москва, 10 июля. Прототип смартфона Sony Xperia X с двумя операционными системами (ОС) — Android и Sailfish — был продемонстрирован генеральным директором «Открытой мобильной платформы» (ОМП) Павлом Эйгесом. Как стало известно, при включении гаджет предлагает выбрать одну из двух ОС.
По словам Эйгеса, платформа может быть установлена и в другие смартфоны после доработки.
Как отметил гендиректор, в первую очередь функция переключения между ОС будет полезна для корпоративных клиентов. Ожидается, что пользователь может использовать Android для личных нужд, а Sailfish по работе, пишет газета «Ведомости».
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