В России создан прототип смартфона на двух операционных системах

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Москва, 10 июля. Прототип смартфона Sony Xperia X с двумя операционными системами (ОС) — Android и Sailfish — был продемонстрирован генеральным директором «Открытой мобильной платформы» (ОМП) Павлом Эйгесом. Как стало известно, при включении гаджет предлагает выбрать одну из двух ОС.

По словам Эйгеса, платформа может быть установлена и в другие смартфоны после доработки.

Как отметил гендиректор, в первую очередь функция переключения между ОС будет полезна для корпоративных клиентов. Ожидается, что пользователь может использовать Android для личных нужд, а Sailfish по работе, пишет газета «Ведомости».

Ранее пользователи назвали Samsung Galaxy S8 лучшим смартфоном на рынке‍.