Перемирие в Сирии активизирует женевские переговоры — Джамиль

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Москва, 10 июля. Соглашение о прекращении огня в юго-западных провинциях Сирии, достигнутое лидерами России и США на саммите «большой двадцатки», окажет положительное влияние на ситуацию в САР в целом, а также активизирует женевские переговоры, заявил лидер «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

В интервью газете «Известия» Джамиль рассказал, что в районе Дераа в последнее время сложилась очень непростая ситуация. Именно по этой причине взаимопонимание, достигнутое президентами РФ и США, положительно скажется на других частях Сирии.

Новые переговоры в Женеве, которые стартуют 10 июля, будут способствовать урегулированию ситуации в Сирии, уверен Кадри Джамиль.

Перед новым раундом в Женеве прошли консультации трех оппозиционных платформ, которые пришли к общему выводу о необходимости встретиться и провести переговоры за одним столом. В итоге оппозиционные силы САР договорились создать единую делегацию для участия в женевских переговорах.