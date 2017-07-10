Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

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Екатеринбург, 10 июля. Глава российского государства Владимир Путин во время выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге рассказал, на каком автомобиле он передвигался в 1990-е годы.

По словам президента, в те годы он работал в петербургской мэрии и ездил на японском авто Nissan.

«Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась», — поделился Путин.

Стоит отметить, что российский глава рассказал об этом во время осмотра стенда автомобильного производителя, на котором был представлен новейший внедорожник Nissan Murano.

Напомним, в эти дни Путин участвует в международной выставке «Иннопром-2017», основная тема которой — «Умное производство».