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Челябинские власти окажут помощь семье убитого мальчика из Каслей
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    Челябинские власти окажут помощь семье убитого мальчика из Каслей

    10:18  10 Июля 2017
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    Челябинские власти окажут помощь семье убитого мальчика из Каслей

    Челябинск, 10 июля. Администрация Челябинской области окажет помощь, в том числе материальную, семье убитого в городе Касли 10-летнего мальчика Ивана Котова. Об этом заявили пресс-службе губернатора региона Бориса Дубровского.

    «В правительстве региона шокированы убийством десятилетнего ребенка, — подчеркнул пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин Мы выражаем глубокое соболезнование родителям погибшего мальчика. В рамках своих полномочий им будет оказана необходимая помощь».

    В пресс-службе отметили, что намерены поощрить сотрудников правоохранительных органов из Каслей, которые проявили особое усердие в ходе поисковой операции, в ходе которой удалось установить подозреваемого в убийстве мальчика.

    Челябинские власти окажут помощь семье убитого мальчика из Каслей

    Напомним, десятилетний Ваня Котов пропал 14 июня, когда отправился в школьную библиотеку за учебниками. В его поисках принимали участие более 700 человек, однако тело убитого ребенка не было обнаружено до тех, пор пока место не показал предполагаемый убийца — 29-летний ранее судимый мужчина. Установлено, что убийца заманил мальчика к себе в квартиру, где и расправился с ним. Мотивов его следствие не называет.

    Автор: Валентин Меликов
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