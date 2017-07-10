Сирия сегодня: Путин и Трамп запустили деэскалацию, переговоры в Женеве, ЦСКА на «Хмеймим»

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Сирия сегодня, 10 июля. Астанинский и гамбургский задел на переговорах в Женеве по межсирийскому урегулированию. Дональд Трамп доволен тем, что зона деэскалции в Даръа, Кунейтре и Сувейде заработала. Олимпийские чемпионы из ЦСКА побывали на российский авиабазе «Хмеймим» в Латакии.

Из Астаны в Женеву

Новый раунд межсирийских переговоров по мирному урегулированию в этой стране начинается в понедельник, 10 июля, в Женеве. На прошлой неделе состоялся пятый тур переговоров под эгидой России в столице Казахстана Астане.

На сегодняшний день есть неплохой задел для того, чтобы продолжить поиски выхода из сирийского кризиса: накануне в полдень по местному времени начала действовать зона деэскалации на юго-востоке Сирии. Ранее о четырех зонах деэскалации в Сирии шли переговоры в Астане, гарантами соблюдения в них режима перемирия должны были выступать Россия, Турция и Иран.

Однако перемирие, которое со вчерашнего дня действует в провинциях Даръа, Кунейтра и Сувейда, напрямую не связано с астанинским процессом. Это результат прорыва, которого удалось достичь в вопросе сирийского урегулирования в ходе переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях саммита G20.

При этом в ходе этих переговоров речь о судьбе сирийского президента не шла, и после саммита Владимир Путин вновь подчеркнул, что политическую судьбу Башара Асада будет решать только народ Сирии.

По последним данным, в том числе из источников оппозиции известно, что в зоне деэскалации на юге Сирии перемирие в целом соблюдается, серьезных инцидентов и грубых нарушений режима прекращения огня там не зафиксировано.

В Женеве тем временем начинается седьмой по счету раунд переговоров, и продлится он столько, сколько потребуется, ранее заявили представители спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Одной из важнейших составляющих женевского формата переговоров является присутствие на них оппозиции. Уже известно, что в Женеву приглашены делегации трех оппозиционных платформ — «московской», «каирской» и «эр-риядской». Ранее в Женеве прошли (сообщается, что успешно) консультации с представителями оппозиции по конституционным вопросам.

Трамп доволен

Президент США Дональд Трамп с удовлетворением отметил, что перемирие в Сирии о котором он договорился с Владимиром Путинным, установилось и в целом соблюдается.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Перемирие в Сирии, похоже, соблюдается. Многие жизни могут быть спасены. Все это результат встречи (с Владимиром Путинным). Хорошо!» — написал Трамп.

Syrian ceasefire seems to be holding. Many lives can be saved. Came out of meeting. Good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Ранее на пресс-конференции по итогам G20 Владимир Путин отметил, что Россия и США смогли добиться прорыва в вопросе мирного урегулирования в Сирии.

Олимпийские чемпионы из ЦСКА на базе «Хмеймим» в Латакии

Чемпионы Афинской олимпиады — 2004, представляющие Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), посетили российских военнослужащих, базирующихся на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. В Сирии побывали легкоатлетки Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко, фехтовальщица Анна Сивкова, а также борец Алексей Мишин.

Спортсмены-армейцы поделились с российскими военными секретами индивидуальных тренировок, помогающих в любых условиях поддерживать спортивную форму. Женщины-легкоатлетки уделили особое внимание разогреву и растяжке мышц перед основными тренировками, а борец Алексей Мишин показал военным несколько приемов, которые входят в олимпийскую подготовку.

«Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах, и буду рад, если эта тренировка поможет нашим военным в повседневной жизни», — сказал Мишин.

Борец подчеркнул, что российских военнослужащих, которые несут службу в Сирии, и спортсменов ЦСКА объединяет инициатива, смелость, готовность к самопожертвованию и желание как можно лучше выполнять поставленную задачу.

Между олимпийскими чемпионами и российскими военными прошли соревнования — они померились силами и умениями в эстафетах. Затем, по сложившейся традиции, спортсмены посадили деревья на олимпийской алее авиабазы «Хмеймим». Победители Афин также подарили российским военным спортивный инвентарь, экипировку и спортивную форму с символикой ЦСКА.