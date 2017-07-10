Голый мужчина разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 июля. В Петербурге из окна квартиры на восьмом этаже выпал мужчина. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

Как стало известно ФАН, накануне в 21.30 поступило сообщение о том, что из окна 8-го этажа одного из домов по проспекту Ветеранов выпал голый мужчина. Очевидцы вызвали скорую помощь. Во время проведения реанимационных действий пострадавший скончался. Его тело направлено в морг для вскрытия и установления причины смерти.

По словам соседей погибшего, мужчина проживал в квартире один, вел замкнутый образ жизни.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в центре Петербурга было обнаружено тело женщины, предположительно, упавшей с высоты.