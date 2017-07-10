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В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
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    В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины

    10:42  10 Июля 2017
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    В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины

    Москва, 10 июля. Украинцы смогут отказаться от гражданства на Украине и получать российское на основании устного заявления и присяги. Соответствующий законопроект могут рассмотреть в грядущий вторник, 11 июля. 

    Согласно тексту проекта, речь в данном вопросе идет о тех гражданах Украины, которых киевские власти нарекли «террористами» (служба в армии Донецкой и Луганской народных республик — Прим.ред.) и лишили возможности получить официальную справку о выходе из гражданства Украины, пишет «Коммерсантъ»

    «Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать», — подчеркнул глава комитета Государственной думы России по законодательству Павел Крашенинников. 

    В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины

    В настоящее время депутаты изучают все детали данной инициативы. К примеру, парламентарии думают, когда давать паспорт гражданина РФ — до, после или во время принесения присяги. 

    Ранее стало известно, что комитет Госдумы утвердил текст присяги для получения гражданства Российской Федерации. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #донбасс #украина #госдума #гражданство #паспорт
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