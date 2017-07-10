В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины

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Москва, 10 июля. Украинцы смогут отказаться от гражданства на Украине и получать российское на основании устного заявления и присяги. Соответствующий законопроект могут рассмотреть в грядущий вторник, 11 июля.

Согласно тексту проекта, речь в данном вопросе идет о тех гражданах Украины, которых киевские власти нарекли «террористами» (служба в армии Донецкой и Луганской народных республик — Прим.ред.) и лишили возможности получить официальную справку о выходе из гражданства Украины, пишет «Коммерсантъ».

«Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать», — подчеркнул глава комитета Государственной думы России по законодательству Павел Крашенинников.

В настоящее время депутаты изучают все детали данной инициативы. К примеру, парламентарии думают, когда давать паспорт гражданина РФ — до, после или во время принесения присяги.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы утвердил текст присяги для получения гражданства Российской Федерации.