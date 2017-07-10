Десятки рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

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Москва, 10 июля. Утром в понедельник в московских аэропортах задержаны и отменены порядка 30 рейсов.

По состоянию на 9.00, 6 вылетов отменены и 14 задержаны в аэропорту «Домодедово». 8 рейсов задержаны в «Шереметьево». В свою очередь, в аэропорту «Внуково» отмен и задержек рейсов не наблюдается, пишет газета «Вечерняя Москва».

По прогнозам синоптиков, в понедельник в московском регионе ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 23 градусов.