Американский истребитель «Аэрокобра» подняли со дна озера в Мурманской области

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Мурманск, 10 июля. Американский истребитель Р-39 «Аэрокобра» подняли со дна озера Щукозеро в Мурманской области, где он пролежал целых 72 года. Работы провели водолазы Северноо флота.

По словам начальника пресс-службы СФ капитана первого ранга Вадима Серги, истребитель времен Великой Отечественной войны был ранее обнаружен военными на глубине 45 метров. «Аэрокобру» поставляли Советскому Союзу по лендлизу в годы ВОВ, пояснил он.

В настоящее время самолет доставили в музей Военно-воздушных сил Северного флота в поселке Сафоново, где специалисты решат вопрос о возможности реставрации военного воздушного судна.