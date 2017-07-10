Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрел ВСУ
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Донецк, 10 июля. Украинская армия обстреляла районы 14 населенных пунктов Донецкой народной республики. Как рассказали в оперативном командовании ДНР, ВСУ 32 раза нарушили режим прекращения огня.
Согласно приведенным данным, украинские военные открывали огонь из минометов, танков, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины за прошедшие сутки шесть раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики.