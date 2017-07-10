Дворкович рассказал, как повлияет инфляция на рост цен на бензин в 2017 году
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Екатеринбург, 10 июля. По прогнозам правительства РФ, рост цен на бензин в текущем году будет соответствовать уровню инфляции. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.
Вице-премьер отметил, что дополнительное повышение цен на бензин происходит, когда заканчиваются весенние полевые работы. В остальном, по словам заместителя главы правительства, цены в долговременной перспективе соответствуют уровню инфляции.
«Если посмотреть динамику цен за последние три года, то цены на бензин ровно укладываются в инфляцию, даже с учетом последнего повышения, — объявил вице-премьер. — В целом по году, по нашим расчетам, все равно должно быть в пределах инфляции».