Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
«Джебхат ан-Нусра» атакована ВВС Сирии на западе Каламуна
Экономика
Дворкович рассказал, как повлияет инфляция на рост цен на бензин в 2017 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дворкович рассказал, как повлияет инфляция на рост цен на бензин в 2017 году

    11:06  10 Июля 2017
    64

    Дворкович рассказал, как повлияет инфляция на рост цен на бензин в 2017 году

    Екатеринбург, 10 июля. По прогнозам правительства РФ, рост цен на бензин в текущем году будет соответствовать уровню инфляции. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.

    Вице-премьер отметил, что дополнительное повышение цен на бензин происходит, когда заканчиваются весенние полевые работы. В остальном, по словам заместителя главы правительства, цены в долговременной перспективе соответствуют уровню инфляции.

    «Если посмотреть динамику цен за последние три года, то цены на бензин ровно укладываются в инфляцию, даже с учетом последнего повышения, — объявил вице-премьер. — В целом по году, по нашим расчетам, все равно должно быть в пределах инфляции».

    Дворкович рассказал, как повлияет инфляция на рост цен на бензин в 2017 году

     

    Автор: Валентин Меликов
    #дворкович
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины

        10:42 10 Июля 2017 720
        Читать
        10:37
        Сегодня

        Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ
        10:13
        Сегодня

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е
        9:30
        Сегодня

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта
        9:08
        Сегодня

        СМИ узнали о планах ЦБ ограничить перевод денег с карты «Мир»‍
        8:54
        Сегодня

        Стали известны подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7544

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13291

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1689

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3266

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2506
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        8:51   10 Июля 2017
        375
        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        8:26   10 Июля 2017
        660
        Трамп не обещает, что станет вместе с Россией бороться против киберпреступности

        Трамп не обещает, что станет вместе с Россией бороться против киберпреступности

        7:49   10 Июля 2017
        238
        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        23:59   9 Июля 2017
        1792