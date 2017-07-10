Ученые разгадали тайну вспышек на Луне

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Вашингтон, 10 июля. Ученые разгадали загадку таинственных вспышек на Луне. Оказалось, они являются отражанием солнечного света газовыми облаками в разреженной атмосфере спутника Земли.

Ранее уфологи утверждали, что вспышки происходят якобы из-за кораблей пришельцев, однако асторономы смогли найти научное объяснение аномалии. Изучив это явление, эксперты пришли к выводу, что вспышки в разряженной газовой оболочке Луны являются ни чем иным, как отражением солнечного света на собранном в подобие облаков газе.

Еще одним источников вспышек, по их мнению могут быть кристаллы, способные продуцировать электрическую силу, или падающие на поверхность спутника метеориты.

