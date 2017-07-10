Назван топ-5 популярнейших бизнес-седанов на российском рынке

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Москва, 10 июля. Автомобильные эксперты исследовали российский рынок и определили самый востребованный бизнес-седан.

Оказалось, что по результатам пяти месяцев текущего года в сегменте автомобилей E-класса лидером стала Toyota Camry. С начала года удалось реализовать более 10 тыс. автомобилей. В общей сложности за указанный период владельцами машины Е-класса стали 17989 человек, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место досталось BMW 3-Серии, продажи которой составили 2 190 единиц. А на третьем месте оказался Mercedes-Benz E-Класса — 1 991 штук.

Далее по списку идут немецкая Audi A6 — 1 331 штук и японский Lexus ES — 600 единиц.

Напомним, ранее стало известно, что отечественная Lada Granta стала самой продаваемой машиной на российском рынке за прошлый месяц.