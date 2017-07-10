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Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта
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    Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

    9:30  10 Июля 2017
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    Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

    Симферополь, 10 июля. На стройке Керченского моста начались работы по укладке дорожного покрытия. Такую информацию приводит в понедельник пресс-служба заказчика проекта — ФКУ Упрдор «Тамань».

    Как говорится в сообщении, рабочие создают нижний слой дорожного покрытия, на готовых пролетах моста укладывается асфальтобетон. После того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы, будет уложен верхний слой асфальта.

    По данным инфоцентра, асфальтобетон уложен на четырех пролетах моста на острове Тузла.

    Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

    Напомним, ранее министр транспорта России Максим Соколов отметил, что строительство Керченского моста идет высокими темпами.

    Автор: Тимур Румянцев
    #керченский мост
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