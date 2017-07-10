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В Китае стартовал 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне
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    В Китае стартовал 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

    10:59  10 Июля 2017
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    В Китае стартовал 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

    Пекин, 10 июля. Четыре китайских студента-волонтера намерены провести 200 дней в абсолютной изоляции в специализированной лаборатории общей площадью более 150 квадратных метров, симулирующей пребывание на спутнике Земли. Опыт проходит в ходе рамках выполнения лунной программы КНР. Об этом передает телеканал CGTN. 

    Известно, что лаборатория «Юэгун» расположена в Китайском университете Бэйхан, которая является третьей на планете базой жизнеобеспечения. Сама лаборатория состоит из модуля для жизни добровольцев общей площадью в 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания цветов.

    Жилая часть модуля представляет собой спальню, ванное помещение и место для утилизации отходов. 

     

    Автор: Дана Балан
    #китай #луна #земля #модуль
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