В Китае стартовал 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

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Пекин, 10 июля. Четыре китайских студента-волонтера намерены провести 200 дней в абсолютной изоляции в специализированной лаборатории общей площадью более 150 квадратных метров, симулирующей пребывание на спутнике Земли. Опыт проходит в ходе рамках выполнения лунной программы КНР. Об этом передает телеканал CGTN.

Известно, что лаборатория «Юэгун» расположена в Китайском университете Бэйхан, которая является третьей на планете базой жизнеобеспечения. Сама лаборатория состоит из модуля для жизни добровольцев общей площадью в 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания цветов.

Жилая часть модуля представляет собой спальню, ванное помещение и место для утилизации отходов.