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Упрощенка от ГИБДД: россияне могут регистрировать автомобиль через Госуслуги и без ОСАГО
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    Упрощенка от ГИБДД: россияне могут регистрировать автомобиль через Госуслуги и без ОСАГО

    9:22  10 Июля 2017  /обновлено: 9:23  10 Июля 2017
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    Упрощенка от ГИБДД: россияне могут регистрировать автомобиль через Госуслуги и без ОСАГО

    Россиянам станет проще регистрировать свой транспорт. В МВД России изменили правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесли корректировки в административный регламент ведомства.

    Изменения вступят в силу с 10 июля, об этом сообщают в Госавтоинспекции.

    «Приказом в правилах регистрации и административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия», — говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того в ГИБДД отмечают, что в изменениях предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это становится возможным, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг.

    Еще одна перемена коснулась перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Из него был исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде.

    «С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности собственника транспортного средства из перечня документов, обязательных для предъявления, исключён полис ОСАГО», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

    Как отметили в ведомстве, новые правила упрощают регистрацию транспортных средств для людей с ограниченными возможностями.

    «В положения административного регламента вносятся изменения в части корректировки требований к порядку информирования граждан с ограниченными физическими возможностями о предоставлении им государственной услуги и нормативного закрепления особенностей предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств», — пояснили в ГИБДД.

    Заново поставить транспортное средство на учет, если ранее регистрация была аннулирована или прекращена, с сегодняшнего дня можно в любом отделении ГИБДД.

    Упрощенка от ГИБДД: россияне могут регистрировать автомобиль через Госуслуги и без ОСАГО

    Ранее процедура регистрации транспортных средств упрощалась четыре года назад. Однако, несмотря на это, водители, особенно те, кто впервые регистрировал свой автомобиль, жаловались на ряд сложностей.

    Согласно Постановлению Правительства РФ от 12 августа 1994 года собственник транспортного средства обязан его зарегистрировать в течение 10 дней после покупки или любых других обстоятельств, из-за которых потребуется внести изменения в регистрационную информацию.

    «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов ( исключения составляют строящиеся суда, морские суда, суда смешанного плавания, суда внутреннего плавания, включая маломерные суда – Прим. ФАН), механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей», — гласит законодательство.

    Если же в нарушение постановления, транспортное средство не будет зарегистрировано, то его владельца ждет штраф. 

    Упрощенка от ГИБДД: россияне могут регистрировать автомобиль через Госуслуги и без ОСАГО

    «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей», — сообщил автоюрист Андрей Алексеев в комментарии Федеральному агентству новостей.

    При этом эксперт отмечает, что, по его мнению, сама процедура регистрации уже давно стала анахронизмом.

    «Данные должны поступать в базу при покупке автомобиля в сертифицированных салонах и магазинах как новых так и подержанных, при смене владельца, там же выдаваться номера для новых авто и при необходимости, для подержанных», — пояснил он.

    Кроме того Алексеев раскритиковал принятую в настоящий момент практику получения справок о психоневрологических и наркологических диспансерах

    «У нас всех водителей почему-то априори считают за психов и наркоманов и заставляют в диспансерах покупать справки, что они не такие, вместо контроля по централизованным базам», — отметил он.

    Отметим, что с января по апрель этого года в России было продано 1,6 миллиона легковых авто с пробегом. Как сообщало агентство «Автостат», за это время россияне приобрели около 452 тысяч новых автомобилей.

    Автор: Павел Романов
    #гибдд #регистрация
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