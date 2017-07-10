Встреча Путина и Трампа положила начало новому вектору в геополитике

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Вашингтон, 10 июля. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите G20 приобретают особый интерес на фоне речи Трампа в Варшаве, заявил американский политолог Пол Гренье.

Напомним, в столице Польши глава Белого дома выступил в минувший четверг, где произнес эмоциональную речь в защиту западной цивилизации. В частности, он заявил, что выступает в географическом сердце Европы и видит в польском народе душу Европы.

По мнению Гренье, сам факт того, что Путин и Трамп встретились и возобновили "нормальное человеческое общение" в нынешних обстоятельствах является «весьма существенным достижением».

В комментарии агентству ТАСС политолог отметил, что встреча в Гамбурге «открывает возможность рационального разговора о геополитике более сложного и многообразного мира.