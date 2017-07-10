СМИ узнали о планах ЦБ ограничить перевод денег с карты «Мир»‍

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Москва, 10 июля. Центробанк РФ рассматривает возможность ограничения по переводу денег с карт «Мир» на карты других платежных систем. Речь идет об усложнениях операций по автоматическому перечислению с одного счета на другой денег с карт.

О таких намерениях регулятора сообщил источник газеты "Ведомости". По его словам, сейчас в ЦБ на эту тему идут «серьезные совещания». При этом по мнению экспертов, Банк России выпустит нормативный акт, по которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников.

По действующему сейчас законодательству к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир», однако люди могут включить автоперевод денежных средств на карты других банков.