Областные власти ищут средства для выплаты зарплат работникам завода в Нижнем Тагиле

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Екатеринбург, 10 июля. Власти Свердловской области взяли под свой контроль проверку в отношении директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы заявил, что выплатит деньги работникам только если его об этом попросит лично президент. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в настоящее время областные власти ищут средства для выплаты зарплат 86 рабочим завода.

На данный момент в истории о невыплаченной заработной платы много неясностей, отметил врио губернатора — необходимо установить, действительно ли директор завода высказался подобным образом. «Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил», — отметил Куйвашев.

«Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками», — сообщил глава региона в беседе с журналистами.

Не выплачены были 7,5 млн рублей заработной платы. Напомним, рабочие нижнетагильского завода в ответ на прозвучавшее заявление директора действительно обратились к президенту Путину, который поручил Генпрокуратуре разобраться с происходящим на заводе.