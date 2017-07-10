Тело упавшей с высоты женщины найдено в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 10 июля. В центре Петербурга обнаружено тело женщины, предположительно, упавшей с высоты.

Как стал известно, 9 июня около 07.50 у дома №20 по улице Кирилловской после падения с высоты было найдено тело гражданки 1964 года рождения. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Напомним, ранее стало известно, что из окна многоэтажного дома во Владивостоке выпал четырехлетний ребенок, мальчик получил серьезные травмы.