Стали известны подробности смертельного ДТП с участием фуры и легковушки в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 10 июля. По информации ФАН, водитель легкового автомобиля 1997 года рождения, который вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик в Ленинградской области, погиб. В салоне иномарки также находились четыре пассажира — в результате ДТП все погибли.

По словам источника, водитель грузовика 1960 года рождения получил легкие ушибы, от госпитализации отказался.

В настоящее время выясняются все подробности и причины произошедшего.

Напомним, водитель иномарки совершил столкновение с фурой на Мурманском шоссе в ночь с воскресенья на понедельник.

Сейчас по факту ДТП инициирована проверка.