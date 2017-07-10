Стали известны подробности смертельного ДТП с участием фуры и легковушки в Ленобласти
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Санкт-Петербург, 10 июля. По информации ФАН, водитель легкового автомобиля 1997 года рождения, который вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик в Ленинградской области, погиб. В салоне иномарки также находились четыре пассажира — в результате ДТП все погибли.
По словам источника, водитель грузовика 1960 года рождения получил легкие ушибы, от госпитализации отказался.
В настоящее время выясняются все подробности и причины произошедшего.
Напомним, водитель иномарки совершил столкновение с фурой на Мурманском шоссе в ночь с воскресенья на понедельник.
Сейчас по факту ДТП инициирована проверка.