Локомотив культуры: на вокзалах России могут появиться библиотеки

В Избранное

Москва, 10 июля. В Госдуме предложили открыть на вокзалах в России библиотеки русской классики. По мнению автора инициативы, депутата Василия Власова, любой пассажир сможет взять книгу и вернуть ее по прибытии в место назначения.

Как считает чиновник, это вернет интерес к литературе в РФ и позволит повысить общий уровень образованности населения. Власов отметил, что данные услуги будут выполнять образовательную функцию, которая поспособствует развитию библиотек «реальных книг».

Как прокомментировал свою инициативу депутат, за то свободное время, которое пассажир проводит в пути, он может посвятить саморазвитию и чтению.

«Если открыть библиотеки с качественной литературой на вокзале, пассажиры не будут покупать низкопробные журналы и книги в киосках, а обратятся туда», — добавил Власов.

Эту идею также поддержал замминистра культуры Александр Журавский. Он считает, что целесообразно реализовывать любые меры, направленные на популяризацию книжной культуры.

Уже в ближайшие дни документ будет направлен на рассмотрение в Минтранс, сообщает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с РЖД проведет акцию, в рамках которой пассажиры в поездах смогут сдать тест на ВИЧ.