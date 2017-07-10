Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

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Киев, 10 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и члены Североатлантического совета прибыли в Киев, однако эксперты не считают это прорывом. Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор», рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что «Украина придет в НАТО через 100-150 лет».

«Помогло ли Украине двадцатилетнее сотрудничество с НАТО сохранить Крым и Донбасс? Я думаю, что не очень. И если спустя 20 лет сотрудничества мы имеем всего 6 батальонов, подготовленных по стандартам НАТО, то в НАТО мы придем лет через 100-150. Поэтому, когда нам заявляют, что НАТО наше все, НАТО это ценности, это не так. Запад очень меркантилен и прагматичен. Трамп абсолютно верно расставил акценты – за безопасность надо платить. Способны ли мы в рамках НАТО заплатить за безопасность? В НАТО очень тщательно подобьют дебет с кредитом и увидят, что Украина в нынешнем виде как член НАТО - это чемодан без ручки. В обозримом будущем вступление в НАТО Украине не грозит», - утверждает эксперт.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет в понедельник, 10 июля, участие в открытии выставки «Украина-НАТО. Формула безопасности». Позже генсек встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной рады Андреем Парубием и выступит перед украинскими депутатами.

Однако эксперты называют подобные демонстрации имитацией сотрудничества.

«В нынешнем статусе, как буферная зона, как боксерский ринг, на котором выясняют свои геополитические интересы Запад и Россия, Украина для Запада очень выгодна. Украина враждебна к России и лояльна к Западу – это идеальная буферная зона. Сейчас начали бить в барабаны, но это все слова. Если бы вместе со словами Украине бы поставляли современное вооружение, я бы сказал – да, от слов перешли к делу. Но на сегодняшний момент сирийские повстанцы и курды получают современное американское оружие, в том числе противотанковые ракеты. А ВСУ ничего, включая и ракеты, не получает. Получается, что курды с их квазигосударством выглядит в глазах администрации Белого дома куда серьезнее, нежели государство Украина, которое якобы является партнером США.

По-прежнему Украина служит инструментом чужой геополитики, а не действует в своих интересах. Как раз потеря внешнеполитической субъектности, потеря реальной независимости – это самое плохое, что случилось за эти годы», - отмечает руководитель Центра «Третий сектор»

Заметим также, что в понедельник в Одессу для участия в украинско-американских учениях «Си Бриз-2017», которые пройдут с 10 по 23 июля, прибыли два военно-транспортных самолета, а также два корабля и подводная лодка стран НАТО. Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.