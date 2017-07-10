Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой

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Калининград, 10 июля. Западный самолет-разведчик в балтийском небе возле Калининграда в минувшие выходные приблизился к пассажирскому лайнеру, следовавшему рейсом Хельсинки — Мюнхен. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По имеющимся данным, командир пассажирского судна во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда сообщил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом.

К счастью, самолеты смогли успешно разойтись благодаря усилиям экипажа, сообщает «Интерфакс».

По информации источника, скорее всего, данный самолет Boeing RIVET Goint с четырьмя реактивными двигателями был оборудован приборами разведки и фотосъемки. Отмечается, что судно принадлежало одной из стран-участниц Североатлантического альянса.