Стали известны подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

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Владивосток, 10 июля. Вертолет Ми-8, совершивший экстренную посадку на Чукотке, принадлежит ФСБ РФ. В рамках полета выполнялась внутренняя передислокация состава. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, воздушное судно пришлось экстренно посадить из-за отказа автоматики управления.

«Причина пока неизвестна. Вертолет посадили в ручном режиме», — уточнил он. Погибших и пострадавших нет, Ми-8 не поврежден. На место уже прибыл Ми-8 «ЧукотАвиа» для эвакуации. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, вертолет приземлился в 120 километрах от мыса Лаврентия. На борту Ми-8 находилось три человека.

