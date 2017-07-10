Полиция Германии перед G20 задержала около 700 преступников

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Берлин, 10 июля. Во время усиленного пограничного контроля, установленного в преддверии саммита G20 в ФРГ, немецкая полиция задержала около 700 человек, находящихся в розыске.

Как сообщает ТАСС, в общей сложности германские правоохранители арестовали 674 подозреваемых в совершении различного рода преступлений, которые не связаны с проведением работу «большой двадцатки».

Кроме того, непосредственно в Гамбурге в дни проведения G20 были задержаны порядка 300 человек во время беспорядков. Почти половина задержанных позднее были помещены под стражу.