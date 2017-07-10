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Центробанк лишил лицензии российский «Банк Премьер Кредит»
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    Центробанк лишил лицензии российский «Банк Премьер Кредит»

    8:49  10 Июля 2017
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    Центробанк лишил лицензии российский «Банк Премьер Кредит»

    Москва, 10 июля. Российский Центробанк сегодня утром объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций «Банка Премьер Кредит».

    Как отмечает пресс-служба Банка России, «Банк Премьер Кредит» систематически занижал величину кредитного риска и не принимал необходимых мер в ответ на требования Центробанка о создании резервов для возмещения возможных потерь. В результате банк оказался в ситуации фактического банкротства, лишившись ликвидности и имея огромное количество активов низкого качества — преимущественно задолженности заемщиков.

    Центробанк лишил лицензии российский «Банк Премьер Кредит»

    В этих условиях ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии и прекращении работы банка.

    В российской финансовой системе «Банк Премьер Кредит» занимал 369 место. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам будут возвращены их средства, если вклад не превышает 1,4 млн рублей.

    Автор: Валентин Меликов
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