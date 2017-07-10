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Пять человек погибли в страшном ДТП в Ленобласти
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    Пять человек погибли в страшном ДТП в Ленобласти

    8:43  10 Июля 2017
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    Пять человек погибли в страшном ДТП в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 10 июля. Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и легкового автомобиля, которое произошло в ночь на понедельник в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили сегодня в управлении ГИБДД по региону.

    По имеющимся данным, водитель Volkswagen допустил столкновение с большегрузом, в результате автокатастрофы в машине погибло трое мужчин и две девушки 17 и 18 лет.

    Известно, что ДТП произошло примерно в 02.15 (по московскому времени) на 100-м километре Мурманского шоссе. 

    Пять человек погибли в страшном ДТП в Ленобласти

    В настоящее время по данному факту ведется проверка. 

    Как ранее сообщало агентство URA.RU, машина скорой помощи полностью сгорела в Челябинской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель скорой получил более 70% ожогов тела. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #ленобласть #фура #петерубрг
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