Ученые назвали количество захвативших планеты-странники звезд

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Хайфа (Израиль), 10 июля. Ученые из Израильского технологического института озвучили количество захвативших планеты-странники звезд.

Краткие итоги исследования публикует «Лента.Ру». Как оказалось, только в Млечном пути одна из ста звезд за все время существования способна захватить как минимум одну планету-странник.

Как считают ученые, в нашей галактике количество так называемых блуждающих планет примерно столько же, сколько и звезд. При этом отличительный признак захвата звездой планеты является то, что смещается ось вращения.

Исследователи предположили, что примерно 90% планет-странников, которые были захвачены светилами, покидают свою систему и оказываются выброшенными в межзвездное пространство.

