Донбасс: ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 10 июля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки шесть раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики. Об этом в понедельник сообщили в военном ведомстве ЛНР.

По данным ведомства, украинские солдаты обстреляли из минометов районы Первомайска, а также населенные пункты Калиново, Желобок и Смелое.

Ранее стало известно, что три дома были частично разрушены в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Накануне в ЛНР рассказали, что свыше 30 украинских военных отравились в Донбассе из-за некачественных продуктов.