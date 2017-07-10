Стало известно, кто вошел в основной состав экипажа для полета на МКС

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Москва, 10 июля. Утром в понедельник комиссия в Центре подготовки космонавтов утвердит основной и дублирующий составы для предстоящей очередной экспедиции на Международную космическую станцию. В состав экипажа отправляющегося на МКС космического корабля «Союз МС-05» должны войти три космонавта — от Роскосмоса, от NASA и от Европейского космического агентства.

«Комиссия рекомендует экипажи к дальнейшему прохождению предстартовой подготовки на космодроме Байконур. В основной экипаж космического корабля «Союз МС-05» включены космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи», — сообщили ТАСС представители ЦПК.

Предварительно будет утвержден также дублирующий состав экипажа экспедиции — в него вошли Александр Мисуркин от Роскосмоса, Марк Ванде Хей от NASA и Норисигэ Канаи от японского космического агентства JAXA.

Старт «Союза» с новой экспедицией на МКС запланирован на 28 июля. До этого срока космонавты будут проходить предполетную подготовку на космодроме Байконур.