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В Красноярском крае двое детей ушли гулять и не вернулись
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    В Красноярском крае двое детей ушли гулять и не вернулись

    8:19  10 Июля 2017  /обновлено: 9:29  10 Июля 2017
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    В Красноярском крае двое детей ушли гулять и не вернулись

    Красноярск, 10 июля. Полиция разыскивает в городе Шарыпово Красноярского края девочку подростка и ее пятилетнего брата. Об этом со ссылкой на представителя регионального главка МВД Владимира Юрченко сообщает РИА Новости.

    Дети ушли гулять еще в субботу и до сих пор не вернулись. Заявление об их пропаже поступило в полицию в воскресение. Собеседник издания в правоохранительных органах подчеркнул, что семья, в которой воспитывались дети, была благополучной и не состояла на профилактическом учете. 

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и волонтеры проверяют места, где могут быть дети, опрашивают родственников и друзей пропавших, устанавливают круг их общения и осматривают районы города.

    Ранее Ura.ru сообщал, что на Камчатке ребенок погиб из-за обрушения 12-тонных ворот.

    Автор: Виталий Малясев
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