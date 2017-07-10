В Красноярском крае двое детей ушли гулять и не вернулись

В Избранное

Красноярск, 10 июля. Полиция разыскивает в городе Шарыпово Красноярского края девочку подростка и ее пятилетнего брата. Об этом со ссылкой на представителя регионального главка МВД Владимира Юрченко сообщает РИА Новости.

Дети ушли гулять еще в субботу и до сих пор не вернулись. Заявление об их пропаже поступило в полицию в воскресение. Собеседник издания в правоохранительных органах подчеркнул, что семья, в которой воспитывались дети, была благополучной и не состояла на профилактическом учете.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и волонтеры проверяют места, где могут быть дети, опрашивают родственников и друзей пропавших, устанавливают круг их общения и осматривают районы города.

Ранее Ura.ru сообщал, что на Камчатке ребенок погиб из-за обрушения 12-тонных ворот.