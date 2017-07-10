Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

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США проигрывают войну в Афганистане, начатую больше 15 лет назад и не имеют стратегии нормализации обстановки в этой стране. Об этом заявил в эфире телекомпании CBS председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн.

С такой речью он выступил после того как посетил Афганистан, Пакистан и ОАЭ во главе двухпартийной делегации американских сенаторов. Во время этой поездки сенаторы провели переговоры с руководством в Кабуле, а также командующим дислоцированным в Афганистане воинским контингентом США генералом Джоном Николсоном.

«У нас нет стратегии, и мы проигрываем», — сказал Маккейн, комментируя ход операции в Афганистане.

При этом он отметил, что афганская национальная армия несет «неприемлемые потери».

«Нам придется выработать новую стратегию», — считает Маккейн.

При этом он подчеркнул, что главная проблема кроется в Белом доме.

В настоящее время в Афганистане находятся около 13 тысяч военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тысяч американских солдат и офицеров. Но, несмотря на такую поддержку со стороны коалиции, возглавляемой США власти страны постоянно теряют контроль над территорией.

Так, в соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

В Белом доме ранее разрешил министерству обороны США направить в Афганистан без согласования подкрепление численностью не более 3,9 тысяч человек. Об этом сообщило на прошлой неделе издание The Wall Street Journal. Как сообщают источники издания, после того, как в июне 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп наделил шефа Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями самостоятельно определять численность войск США в Афганистане, министру были направлены дополнительные инструкции.

Согласно им Мэттис может отправить в Афганистан дополнительно не более 3,9 тысяч человек. Если он сочтет, что в Афганистане нужно еще больше американских войск, то ему нужно будет заново согласовывать это с американской администрацией.

Сам Мэттис ранее раскритиковал вывод войск коалиции из Афганистана. Он заявил, что США и НАТО поторопились вывести свои основные боевые силы из этой азиатской страны по итогам встречи министров обороны НАТО, последнее заседание которой было посвящено ситуации в Афганистане.

«Оглядываясь в прошлое, можно сказать, есть понимание, что мы вывели войска слишком быстро, снизили их численность слишком поспешно», — пояснил он.

Отметим, что на пике операции в Афганистане в 2011-2012 годах численность сил в составе коалиции, возглавляемой США достигала 100 тысяч человек. А в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО находилось до 140 тысяч военнослужащих.

В 2014 году завершился вывод основных боевых сил США и НАТО. В Афганистане осталась только миссия инструкторов и советников из стран Североатлантического альянса численностью 13,5 тысяч человек.

Однако за последние три года, отряды талибов, которые противостоят официальному Кабулу, набрали силы и расширили контроль на большей части территории страны. Кроме того, два года назад в стране появились первые подразделения террористической организации «Исламское государство»*, которые воюют как против талибов, так и против правительственных сил.

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана генерал-майор Тарик Шах Бахрами на пресс-конференции в НАТО заявил, что не считает вывод международных сил преждевременным, поскольку афганская армия «не может вечно полагаться на иностранных военных для обеспечения порядка в стране».

Сейчас финансирование афганской армии и сил безопасности общей численностью около 360 тысяч человек осуществляется на средства специального трастового фонда Североатлантического альянса и обходится НАТО примерно в пять миллиардов долларов в год.

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в Конгрессе США в середине мая заявил о необходимости США и НАТО изменить стратегию по стабилизации ситуации в Афганистане. Стюард уверен, что если они не сделают это, то движение «Талибан»* (запрещено в РФ – Прим. ФАН) добьется значительного прогресса на поле боя.

* Организация запрещена на территории РФ.