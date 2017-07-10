Ученые предупреждают: таблетки от изжоги сокращают жизнь

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Вашингтон, 10 июля. Ученые из США провели исследование, в результате которого выяснили, что люди, регулярно принимающие препараты от изжоги, умирали чаще в течение следующих шести лет, чем те, кто прибегал к альтернативному лечению.

Специалисты из Вашингтонского университета в Миссури проанализировали медицинские записи 6 млн ветеранов армии. В итоге выяснилось, что люди, которые принимали ингибиторы протонной помпы (ИПП) для лечения изжоги, на 25% чаще умирали в течение следующих шести лет, чем те, кто использовал альтернативное лечение под названием блокаторы Н2.

Ученые не смогли определить, что конкретно приводит к ранней смерти. По предварительным данным, препараты приводят к хроническим заболеванием почек, деменции и остеопорозу. Согласно другим исследованиям, ИПП напрямую связаны со старением клеток и тканей.