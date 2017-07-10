Названы фавориты уникальной боксерской Лиги чемпионов

В Избранное

Москва, 10 июля. В начале этого месяца стало известно, что всемирный боксерский совет (WBC) проведет уникальный боксерский турнир — мировую суперсерию, в которой будут участвовать восемь сильнейших представителей первого тяжелого веса.

По мнению спортивных экспертов, главные фавориты турнира — россиянин Мурат Гассиев и украинский боксер Александр Усик. Как отметил представитель россиянина Леон Маргулис, Гассиев с большим энтузиазмом принял приглашение.

«Как только поступило предложение принять участие в мировой суперсерии, Мурат сразу же дал свое согласие, поскольку ставит перед собой одну цель — выходить на ринг и побеждать только лучших соперников», — отметил менеджер.

Маргулис напомнил, что на этом турнире соберутся только лучшие боксеры, пишут «Известия».