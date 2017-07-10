В Омске выставлен на продажу раритетный Opel Kadett 1938 года выпуска

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Омск, 10 июля. Оригинальный авто Opel Kadett, выпущенный в 1938 году, выставлен на продажу в Омске.

Как сообщают специализированные СМИ, за раритет нынешний его хозяин просит 150 тысяч рублей, уточняя, что под капотом авто, которому почти 80 лет, установлен мотор от 412-го «Москвича».

Также уточняется, что автомобиль был приобретен в Новосибирске и ранее использовался в качестве декорации в одном из развлекательных клубов. Раритет покрасили и обтянули салон искусственной замшей.

