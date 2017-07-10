Уничтоженная ИГИЛ колонна из древней Пальмиры воссоздана в Царском Селе

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Санкт-Петербург, 10 июля. На территории Царского Села под Петербургом установлена копия колонны царицы Зенобии из древней Пальмиры. Эта колонна была разрушена террористами «Исламского государства»* (международная террористическая группировка запрещена в РФ), после чего ее облик был восстановлен в виде трехмерной модели специалистами Института истории материальной культуры РАН.

Копия легендарной колонны, построенной в III веке нашей эры во время максимального расцвета культуры древней Пальмиры, представлена в рамках выставки «Пальмира во времени и пространстве» с 9 июля. На той же выставке представлены и другие материалы, касающиеся древнего города — например, уникальные фотографии Пальмиры, сделанные в XIX веке.

Настоящая колонна, разрушенная боевиками ИГИЛ* в декабре прошлого года, достигала высоты 10 метров. Ее копия вдвое меньше.

В настоящее время специалисты РАН заканчивают работу над геоинформационной системой, отображающей Пальмиру, на основе съемок, сделанных в течение 2016 году. В дальнейшем ГИС станет основой для изучения и реставрации древнего города.

* Организация запрещена на территории РФ.