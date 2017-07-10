Адвокат Трампа: Президент не знал о встрече сына и зятя с российским юристом

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Вашингтон, 10 июля. Президент США Дональд Трамп не знал, что его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер и экс-глава избирательного штаба Пол Манафорт встречались с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом заявил пресс-секретарь юридической команды главы Белого дома Марк Коралло.

Ранее в газете New York Times появился материал, в котором утверждалось, что в период президентской компании в 2016 году Трамп-младший, Манафорт и Кушнер встречались с Весельницкой. По данным издания, сын президента надеялся, что российский юрист предоставит ему компрометирующие экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон данные.

Сам Трамп-младший рассказал, что у Натальи Весельницкой не оказалось значимой информации, и их встреча прошла безрезультатно.