Китайские ученые: Зеленый чай ускоряет метаболизм, помогая худеть

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Шанхай, 10 июля. Ученые провели масштабные исследования, в результате которых выяснили, что употребление зеленого чая повышает скорость метаболизма, благодаря чему снижается вес и уровень холестерина.

Группа ученых из Шанхая провела эксперимент на людях с избыточной массой тела. Участники исследования были разделены на три группы. Участники первой группы принимали плацебо, второй — выпивали по одной чашке зеленого чая в день, а участники третьей — по две.

В результате при сохранении калорийности рациона и уровня физнагрузок добровольцы из третьей группы потеряли в среднем по 1,2 кг веса и по 1,9 см в обхвате талии.

Похожий эксперимент провели ученые из Университета Кхон Каен в Таиланде. Специалисты заявляют, что зеленый чай помог снизить массу тела тайцев, страдающих от ожирения.