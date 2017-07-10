Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
В Омске выставлен на продажу раритетный Opel Kadett 1938 года выпуска
Происшествия
Более 80 человек погибли или пропали без вести из-за ливней в Китае
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 80 человек погибли или пропали без вести из-за ливней в Китае

    8:03  10 Июля 2017
    33

    Более 80 человек погибли или пропали без вести из-за ливневых дождей в Китае

    Пекин, 10 июля. На юго-востоке Китая в провинции Хунань не менее 83 человек погибли или пропали без вести по причине сильнейших ливневых дождей. Об этом в понедельник сообщает агентство «Синьхуа». 

    Сообщается, что 28 человек не удалось спасти, поскольку они оказались под завалами, 13 человек не смогли спастись от паводков, более 20 — погибли в рухнувших зданиях, еще 4 человека утонули. 

    Про судьбу остальных в настоящее время ничего неизвестно, сообщает Газета.Ru

    В спасательных операциях участвуют свыше 52 тыс. военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и служб спасения. 

    Напомним, ранее стало известно, что из-за наводнений в Китае погибли и пропали без вести свыше 35 человек. 

     

    Автор: Дана Балан
    #китай #наводнение
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной

        6:37 10 Июля 2017 1355
        Читать
        6:14
        Сегодня

        Сирия: олимпийские чемпионы посетили российских военных на базе «Хмеймим»
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 10 июля 6.00: ВКС РФ бомбят пути поставок ИГ, боевики обстреливают Дамаск и Хомс
        4:42
        Сегодня

        Пушков ответил Псаки на заявление о «ловушке Путина»
        3:13
        Сегодня

        Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20
        2:17
        Сегодня

        Молдавия никогда не будет антироссийской — Додон

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7435

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13203

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1678

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3229

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2485
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Трамп не обещает, что станет вместе с Россией бороться против киберпреступности

        Трамп не обещает, что станет вместе с Россией бороться против киберпреступности

        7:49   10 Июля 2017
        125
        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        23:59   9 Июля 2017
        1669
        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        22:30   9 Июля 2017
        258
        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        17:33   9 Июля 2017
        1291