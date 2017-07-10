Более 80 человек погибли или пропали без вести из-за ливней в Китае

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Пекин, 10 июля. На юго-востоке Китая в провинции Хунань не менее 83 человек погибли или пропали без вести по причине сильнейших ливневых дождей. Об этом в понедельник сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что 28 человек не удалось спасти, поскольку они оказались под завалами, 13 человек не смогли спастись от паводков, более 20 — погибли в рухнувших зданиях, еще 4 человека утонули.

Про судьбу остальных в настоящее время ничего неизвестно, сообщает Газета.Ru.

В спасательных операциях участвуют свыше 52 тыс. военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и служб спасения.

Напомним, ранее стало известно, что из-за наводнений в Китае погибли и пропали без вести свыше 35 человек.