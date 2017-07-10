Пентагон заказал разработку тяжелых беспилотников для морских пехотинцев

В Избранное

Вашингтон, 10 июля. В военном ведомстве США заказали разработку тяжелых дронов для корпуса морской пехоты.

Как сообщают «Известия», беспилотники должны уметь вертикально взлетать с десантных морских судов и решать ударные задачи, что в будущем сделает ненужными большие авианосцы.

Из других технических характеристик уточняется, что дроны должны уметь наносить удары по наземным целям, а их дальность полета и скорость должны соответствовать аналогичным показателям конвертопланов.

Работу беспилотников должен обеспечить искусственный интеллект, понятное дело, под присмотром людей, которые с земли или и с воды будут контролировать применение оружия и работу сенсоров.

Предполагается, что для базирования дронов будет достаточно амфибийных десантных кораблей типа America. Это фактор, как считают эксперты, будет означать закат эры суперавианосцев.

