Израильские дроны научатся вести боевые действия на улицах города

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Тель-Авив, 10 июля. Американо-израильская компания Duke Robotics разработала боевые системы под названием TIKAD — вооруженных дронов, предназначенных для поддержки спецподразделений и уничтожения вражеских снайперов во время боев на территории города. Мощные октокоптеры — то есть дроны с восемью пропеллерами — способны нести различные виды вооружения, от американской армейской винтовки М4 до гранатомета.

Важнейшими целями системы TIKAD являются вражеские снайперы, гранатометчики и минометные расчеты. Предполагается, что дроны смогут скрытно достигать противника и уничтожать вражеские огневые точки во время наступления в городских условиях, что во многих случаях позволит сберечь человеческие жизни и эффективно бороться с противником, например, террористами.

The Israeli Military is Buying #Drones With Machine Guns from Florida startup Duke Robotics, the TIKAD drone https://t.co/hp1x04ULAv pic.twitter.com/0INNDsJAiA — Altasia on Drones (@Alt_copter) July 6, 2017