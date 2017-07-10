Израильские дроны научатся вести боевые действия на улицах города
Тель-Авив, 10 июля. Американо-израильская компания Duke Robotics разработала боевые системы под названием TIKAD — вооруженных дронов, предназначенных для поддержки спецподразделений и уничтожения вражеских снайперов во время боев на территории города. Мощные октокоптеры — то есть дроны с восемью пропеллерами — способны нести различные виды вооружения, от американской армейской винтовки М4 до гранатомета.
Важнейшими целями системы TIKAD являются вражеские снайперы, гранатометчики и минометные расчеты. Предполагается, что дроны смогут скрытно достигать противника и уничтожать вражеские огневые точки во время наступления в городских условиях, что во многих случаях позволит сберечь человеческие жизни и эффективно бороться с противником, например, террористами.
«Раньше дроны обнаруживали противника, а затем командир подразделения запрашивал огневую поддержку артиллерии либо авиации, – рассказал «Известиям» эксперт. – Это дорого и зачастую приводит к разрушению постройки и гибели невинных людей. Наличие на дроне вооружения позволяет решить задачу максимально оперативно малой кровью».