Опрос показал, как россияне относятся к своим корням

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Москва, 10 июля. Только 9% россиян знают всех своих предков в третьем колене по именам. Об этом со ссылкой на исследование холдинга Ромир сообщают «Известия».

По данным холдинга, 78% россиян не ведут семейных архивов. Назвать всех предков в третьем колене поименно смог лишь каждый десятый участник исследования. Вспомнить имена нескольких прабабушек или прадедушек смогли девять из 10 опрошенных. Не смогли вспомнить ни одного родственника в третьем колене 12% респондентов. Опрос проводился среди жителей России старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек.

Эксперты отметили, что семейные архивы чаще ведут в Северо-Западном и Уральском округах, где этим занимается каждая третья семья. В южном регионе семейные архивы ведут лишь 16% россиян. Чаще всего этим занимаются жители мегаполисов старше 35 лет с высоким доходом.