Трамп не обещает, что станет вместе с Россией бороться против киберпреступности

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Рабочая группа по кибербезопасности, о которой шла речь на встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, не обязательно будет создана. Об этом президент США написал в своем микроблоге Twitter.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группы по кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это может случиться. Этого не может быть — однако перемирие, может, и случилось», — пояснил он.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Отметим также, что постоянный пред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN заявила о том, что Штаты никогда не смогут доверять России в этом вопросе.

«Мы должны говорить о кибербезопасности не только с Россией, но со всеми», — сказала она, комментируя, по просьбе ведущей телеканала, высказывание члена конгресса США от демократической партии, который назвал «фикцией» конструктивное сотрудничество с Россией в области кибербезопасности.

«С точки зрения кибербезопасности, нам необходимо двигаться вперед с Россией, говорить им, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти», — отметила Хейли.

Но, по ее словам, это не значит, что США доверяют России.

«Мы не можем доверять России и мы никогда не будем доверять России. Но мы держим ближе тех, кому не доверяем, чтобы за ними всегда можно было присматривать. И я думаю, это то, что мы сейчас пытаемся сделать с Россией», — сказала постпред США.

При этом Хейли считает, что глава Белого дома не принял объяснений своего российского коллеги Владимира Путина относительно якобы имевшего место «вмешательства РФ» в выборы в США в 2016 году.

«Он хотел, чтобы Путин посмотрел ему в глаза, хотел дать ему понять, что мы знаем, что Россия вмешивались в наши выборы. Да, мы знаем, что Россия это сделала, и просим прекратить это», — заявила она.

При этом постпред США добавила, что отрицание таких обвинений со стороны Владимира Путина было «попыткой спасти лицо», что «им (российской стороне – Прим. ФАН) не удалось».

«Все знают, что Россия вмешивалась в наши выборы. Трамп противостоял президенту Путину. Вопрос о вмешательстве был первым, с чего он начал. Посмотрим, что будет дальше», — подчеркнула Хейли.



Напомним, что лидеры России и США провели переговоры 7 июля в рамках саммита G20 в немецком Гамбурге. Вместо заявленных Вашингтоном полутора часов, лидеры РФ и США общались больше двух часов. В какой-то момент, как рассказал Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пришлось даже попросить супругу американского президента Меланью Трамп вмешаться в беседу.

«Очевидно, ей это не удалось», — отметил Тиллерсон.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин остался доволен первой встречей с Дональдом Трампом. При этом он также отметил, что попытки выявить победителя переговоров абсурдны. По его словам, по итогам встречи можно сказать, что победили все.

На пресс-конференции 8 июля российский президент Владимир Путин сообщил, что Дональд Трамп «принял к сведению и согласился» с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Сам президент США пока не комментировал свою встречу с российским лидером, только охарактеризовал ее как «потрясающая».

Постпред США Никки Хейли не присутствовала на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. С американской стороны в них принимал участие госсекретарь Рекс Тиллерсон. Подводя итоги встречи, он подчеркнул, что президент США неоднократно поднимал вопрос о «вмешательстве РФ», а его российский коллега это отрицал.

Никки Хейли как постпред США при ООН занимает обособленную должность в американской администрации. За прошедшие несколько месяцев с момента назначения она не раз высказывалась о России в гораздо более жестких выражениях, чем Дональд Трамп Трамп и Рекс Тиллерсон.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения в попытках оказать влияние на выборы в США или других стран и называли их «абсолютно голословными», а министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что доказательств якобы российского вмешательства в выборы в США, Франции и ФРГ нет. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для нашей страны вмешательство в выборы в США не имеет никакого смысла.