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Сирия: созданная по договоренности Путина и Трампа зона деэскалации действует
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    Сирия: созданная по договоренности Путина и Трампа зона деэскалации действует

    7:38  10 Июля 2017
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    Сирия: созданная по договоренности Путина и Трампа зона деэскалации действует

    Дамаск, 10 июля. В Сирии действует созданная по договоренности президентов Путина и Трампа зона деэскалации.

    Как сообщает Первый канал, граница зоны перемирия определили российские, американские и иорданские специалисты. Безопасность в зонах деэскалации — в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда обеспечат военные из РФ, США и Иордании.

    Выполнение режима прекращения огня подтверждают представители оппозиции САР и правозащитники. Радуются перемирию и гражданские, проживающие в зонах, где еще недавно были военные действия.

    Сообщение на тему написал в личном аккаунте в Twitter и президент США. Трамп отметил, что «прекращение огня, кажется, соблюдается. Многие жизни могут быть спасены. Это хороший результат встречи».

     

    Автор: Константин Терехов
    #владимир путин #дональд трамп #россия #сша #сирия #кунейтра #дераа #сувейда
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