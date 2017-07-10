Сирия: созданная по договоренности Путина и Трампа зона деэскалации действует

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Дамаск, 10 июля. В Сирии действует созданная по договоренности президентов Путина и Трампа зона деэскалации.

Как сообщает Первый канал, граница зоны перемирия определили российские, американские и иорданские специалисты. Безопасность в зонах деэскалации — в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда обеспечат военные из РФ, США и Иордании.

Выполнение режима прекращения огня подтверждают представители оппозиции САР и правозащитники. Радуются перемирию и гражданские, проживающие в зонах, где еще недавно были военные действия.

Сообщение на тему написал в личном аккаунте в Twitter и президент США. Трамп отметил, что «прекращение огня, кажется, соблюдается. Многие жизни могут быть спасены. Это хороший результат встречи».