США разрешили пассажирам Kuwait Airways брать электронику на борт самолета

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Москва, 10 июля. Авиакомпания Kuwait Airways снимает запрет на провоз электроники на рейсах, следующих в США из международного аэропорта Кувейт.

Как сообщает газета Arab Times, теперь вновь разрешено брать электронику на борт на всех рейсах компании, следующих из Кувейта в США. Отмечается, что запрет был снят после того, как чиновники из США изучили меры безопасности, применяемые на рейсах авиакомпании.

С 9 июля, по данным издания, запрет проносить на борт электронику отменила авиакомпания Royal Jordanian, еще раньше — эмиратские авиакомпании Etihad и Emirates.