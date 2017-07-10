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Политика
Экс-премьер Японии призвал Путина и Абэ «поставить точку» для мирного договора
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    Экс-премьер Японии призвал Путина и Абэ «поставить точку» для мирного договора

    8:00  10 Июля 2017
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    Экс-премьер Японии призвал Путина и Абэ «поставить точку» для мирного договора

    Екатеринбург, 10 июля. Экс-премьер Японии Ёсиро Мори полагает, что сегодняшние главы России и Японии обязаны «поставить точку» в вопросе о мирном договоре между двумя государствами. Об этом сообщает агентство Дзидзи.

    По его мнению, у главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ есть политический долг поставить точку в данном вопросе.

    Мори подчеркнул, что необходимо добиться положительного результата, поскольку так сложилось исторически, что «им обоим принадлежит большая роль».

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром-2017». 

    Напомним, на днях в Екатеринбурге состоялась встреча президента РФ и Абэ. 

     

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #япония #абэ
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