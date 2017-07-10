Экс-премьер Японии призвал Путина и Абэ «поставить точку» для мирного договора
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Екатеринбург, 10 июля. Экс-премьер Японии Ёсиро Мори полагает, что сегодняшние главы России и Японии обязаны «поставить точку» в вопросе о мирном договоре между двумя государствами. Об этом сообщает агентство Дзидзи.
По его мнению, у главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ есть политический долг поставить точку в данном вопросе.
Мори подчеркнул, что необходимо добиться положительного результата, поскольку так сложилось исторически, что «им обоим принадлежит большая роль».
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром-2017».
Напомним, на днях в Екатеринбурге состоялась встреча президента РФ и Абэ.