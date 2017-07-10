Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
В Омске выставлен на продажу раритетный Opel Kadett 1938 года выпуска
Общество
Ученые: Человечество разучивается переживать счастье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые: Человечество разучивается переживать счастье

    7:42  10 Июля 2017
    95

    Ученые: Человечество разучивается переживать счастье

    Сан-Диего, 10 июля. В современном мире с каждым новым поколением люди все менее способны испытывать переживание счастья, считают психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Из-за того, что количество факторов стресса вокруг нас растет с каждым поколением, человечество постоянно становится менее счастливым.

    Современный мир изобилует факторами, которые ухудшают психическое состояние человека — это, в том числе, чрезвычайно быстрый тем жизни и работы по сравнению с любой другой эпохой, огромные расстояния, которые люди преодолевают ежедневно, и агрессивная городская среда.

    Ученые: Человечество разучивается переживать счастье

    Накопленный стресс лишает человека возможности достичь того спокойствия и устойчивости психики, которая была свойственна людям еще несколько поколений назад. Статистика свидетельствует о том, что современные люди все реже чувствуют себя счастливыми и часто неудовлетворены своей жизнью, в то время как еще два-три поколения назад люди гораздо лучше умели получать от жизни удовольствие и несмотря на различные жизненные обстоятельства, чаще испытывали ощущение удовлетворенности от своей жизни.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной

        6:37 10 Июля 2017 1362
        Читать
        6:14
        Сегодня

        Сирия: олимпийские чемпионы посетили российских военных на базе «Хмеймим»
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 10 июля 6.00: ВКС РФ бомбят пути поставок ИГ, боевики обстреливают Дамаск и Хомс
        4:42
        Сегодня

        Пушков ответил Псаки на заявление о «ловушке Путина»
        3:13
        Сегодня

        Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20
        2:17
        Сегодня

        Молдавия никогда не будет антироссийской — Додон

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7435

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13203

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1678

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3230

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2485
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Трамп не обещает, что станет вместе с Россией бороться против киберпреступности

        Трамп не обещает, что станет вместе с Россией бороться против киберпреступности

        7:49   10 Июля 2017
        126
        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        Псаки заявила, что Путин поймал Трампа в ловушку

        23:59   9 Июля 2017
        1669
        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        Путин остался доволен встречей с Трампом — Песков

        22:30   9 Июля 2017
        258
        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

        17:33   9 Июля 2017
        1291