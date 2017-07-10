Ученые: Человечество разучивается переживать счастье

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Сан-Диего, 10 июля. В современном мире с каждым новым поколением люди все менее способны испытывать переживание счастья, считают психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Из-за того, что количество факторов стресса вокруг нас растет с каждым поколением, человечество постоянно становится менее счастливым.

Современный мир изобилует факторами, которые ухудшают психическое состояние человека — это, в том числе, чрезвычайно быстрый тем жизни и работы по сравнению с любой другой эпохой, огромные расстояния, которые люди преодолевают ежедневно, и агрессивная городская среда.

Накопленный стресс лишает человека возможности достичь того спокойствия и устойчивости психики, которая была свойственна людям еще несколько поколений назад. Статистика свидетельствует о том, что современные люди все реже чувствуют себя счастливыми и часто неудовлетворены своей жизнью, в то время как еще два-три поколения назад люди гораздо лучше умели получать от жизни удовольствие и несмотря на различные жизненные обстоятельства, чаще испытывали ощущение удовлетворенности от своей жизни.